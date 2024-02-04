Помогает запускать дроны и очень ответственная: бойцы показали трогательные фото с собачкой по имени Доля

Бойцы 127-й отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова растрогали сеть фото со своей боевой собачкой Долей. Свое имя она получила не случайно – с нашими защитниками животное действительно свела судьба (на украинском – доля).

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Об этом рассказали в официальном Telegram-канале бригады. "Судьба – направление жизненного пути, которое будто бы не зависит от нас. Вот и наша Доля выбрала свое будущее при определенном стечении обстоятельств. Боец с сигаретой на дороге вышел из машины…и тут – она!" – сказано в сообщении.

Именно в этот день щенок стал боевой собакой 127-й бригады ТрО.

"Какой характер боевой собаки? Наверное, она должна быть в меру агрессивной, вынюхать преступника и помогать его физически задержать. Двортерьер Доля немного другая", – рассказывают военные.

По их словам, щенок, несмотря на свои небольшие размеры, отважно несет службу вместе с бойцами, помогая им запускать дроны. К своим обязанностям Доля относится ответственно, отмечают в бригаде.

"А чтобы получить порцию обнимашек, она научилась делать "печальные глаза". Ну что тут скажешь! Доля талантлива. Ей удается быть очаровательной и умной!" – добавили бойцы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины 77-й бригады ДШУ рассказали, как собака Жужа спасала их от голода на передовой. Вместе с четырехлапой военные оказались на позиции, куда им не могли поставлять провизию из-за сильных обстрелов.

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