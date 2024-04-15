При въезде в Донецкую область обновили стелу: почему это возмутило военных. Фото и видео

На Донетчине местные волонтеры покрасили стелу, которая стоит на въезде в область. Они похвастались тем, что "обновили" ее, однако военные и многие обычные пользователи сети возмутились: ведь все надписи и наклейки, которые оставляли на стеле защитники Украины, уничтожены.

Видео "доброго дела" обнародовал в соцсетях паблик "Типичный Покровск". Авторы поста даже указали имена четырех человек, которые "обновили стелу". Ролик собрал много просмотров – однако не всем понравилась инициатива волонтеров.

В Instagram и Telegram сообщество получило множество негативных комментариев, в том числе от военнослужащих Сил обороны нашей страны. Событие также стало темой для обсуждения в Twitter.

"Это когда люди немного переходят границу со своим волонтерством. Вот просто [зачем]? Кто просил обновлять стелу? Она была прекрасна, восхитительна! Наша самая лучшая, самая родная. Это не о месте для фото, это память и боль людей…Еще ничего не закончилось, а они уже стерли нашу память", – возмутилась в Twitter Яна Схидна.

Пользователи сети обратили внимание на то, что авторов некоторых надписей на стеле уже нет в живых.

Отметим, что "Типичному Покровску" пришлось удалять часть негативных комментариев. Одной из пользовательниц Instagram авторы сообщества посоветовали "держать негатив при себе".

На волну критики волонтеры (по состоянию на вечер 15 апреля) не отреагировали.

Добавим, что в конце марта 2024 года территорию вокруг стелы на въезде в Донецкую область привели в порядок военные. Об этом сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Бойцы одного из подразделений восстановили фундамент у стелы, очистили место от мусора, приварили и покрасили металлические шесты для флагов. Надписи, которые их побратимы оставили на объекте, воины не трогали.

Как писал OBOZ.UA, ранее львовский глянцевый журнал "П'ємонт" оскандалился благотворительным мероприятием "Незламні", на котором присутствовало около 150 блогеров, бизнесменов и известных львовян, но почему-то на нужды армии удалось собрать всего 115 тысяч гривен.

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