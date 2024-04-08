Школьники собирают больше. Львовский бомонд устроил роскошную вечеринку в Edem Resort 'для помощи ВСУ', но опозорился

Львовский глянцевый журнал "П'ємонт" оскандалился благотворительным мероприятием "Незламні", на котором присутствовало около 150 блогеров, бизнесменов и известных львовян, но почему-то на нужды армии удалось собрать всего 115 тысяч гривен. Статус "все ради помощи ВСУ" сыграл немалую роль в экономии на аренде банкетного зала в Edem Resort & Spa стоимостью $7 тысяч (273 тысяч гривен).

Как отмечает LVIV.MEDIA, за эти средства можно было приобрести 17 дронов FlyFish 7, а расходов было в разы больше: на собственную музыкальную аппаратуру, гонорары и фуршет. Зато посетители смогли собрать средства всего на 7 дронов, самостоятельно распоряжаясь суммой, которую готовы отдать на благотворительность.

Среди присутствующих были и военные, которые, учитывая видео, опубликованное журналом в Instagram, похоже, пробыли там короткий промежуток времени.

Развлекали блогеров и бизнесменов певцы Андрей Кише, Наталья Карпа и группа "Рандеву", а координировал мероприятие ведущий Владимир Такудис. В частности, в программу входил детский показ мод народного наряда.

Источник посчитал, что каждый посетитель благотворительного мероприятия задонатил всего-навсего 600 гривен. К сравнению только стоимость женских сумок, попавших в кадры видео, составляла от 1 до $5 тысяч каждая.

О результатах светского вечера Марта Кравецкая, одна из владелиц глянца, сообщила LVIV.MEDIA так: "100 тысяч было собрано на банку, 5 200 положили в ящик наличными, 10 500 добавила от себя Елена Живко, это руководитель объединения добровольцев, на чию банку и был открыт сбор. Это все в гривне. Всего получилось 115 500. Семь дронов".

Уже впоследствии владелицы журнала записали видеообращение, в котором указали, что на самом деле удалось собрать 600 тысяч гривен, но медиа не учло все подаренные военным сертификаты на сотни тысяч, среди которых: €10 тысяч (423 тысячи гривен) на лечение военнослужащей Марьяны Мамоновой, которая сейчас "страдает от собственного народа", 15 тысяч гривен на массаж, 60 тысяч гривен на лечение военных в частной клинике и несколько бесплатных услуг.

Впрочем, освещение событий, транслируемых и отчитавшихся в глянце, Кравецкая назвала "позорной проплаченной кампанией" против него. Комментарии к видеообращению и видеоотчету события журнал закрыл, а возмутительные высказывания граждан под другими постами в Instagram – удаляет.

Напротив, украинским школьникам небольших городов и сел удалось собрать в разы больше средств на нужды воинов, чем это сделали блогеры и бизнесмены. К примеру, в декабре 2023 года дети из Мукачево Закарпатской области на приобретение дронов, тепловизоров, лекарств и других нужных вещей на передовой потратили 1 млн 4 тысяч 442 гривен, а маленькие жители Бучи Киевской области собрали более 1,2 миллиона гривен в результате благотворительной ярмарки.

Как сообщал OBOZ.UA, жительница села Крупец в Хмельницкой области 84-летняя Фролова Галина Михайловна передала на помощь украинским военным 30 тысяч гривен. Женщина призналась, что по национальности россиянка, но всем сердцем верит в победу Украины в войне с агрессором.

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