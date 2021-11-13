При личном общении, переписке или по телефону: исследование показало, когда люди чаще всего врут

Люди чаще врут, когда разговаривают друг с другом по телефону или видеосвязи. Частота лжи человека зависит от многих факторов, в частности, играет роль способ коммуникации, близость с собеседником и интервал общения.

Как сказано в исследовании профессора Орегонского университета Дэвида Марковица, опубликованном Оксфордским университетом, реже люди врут, когда пишут друг другу электронные письма. Эксперт это связывает с тем, что сообщения в этом случае фиксируются и к ним, в случае необходимости, можно вернуться.

В исследовании приняли участие 250 человек. Всех их попросили во время социального взаимодействия фиксировать случаи, когда они собеседнику говорили неправду. Эксперимент продолжался неделю. В опросе учитывалось личное общение, общение в соцсетях, по телефону, мессенджерах, видеочатах и по электронной почте.

Видео дня

Выяснилось, что чаще всего люди говорили неправду во время телефонного разговора (11,8%) или, когда контактировали по видеосвязи (12,3%). Меньше вранья было зафиксировано во время переписке по электронной почте (7,8%).

Марковиц отметил, что полученные им результаты совпадают с исследованием 2004 года, проведенным Джеффом Хэнкоком, который в свое время попросил 28 студентов фиксировать в течение недели эпизоды вранья во вреям общения с другими людьми. Тогда к средствам коммуникации отнесли личное общение, разговоры по телефону, обмен мгновенными сообщениями и электронную почту.

Хэнкок выяснил, что чаще всего его участники лгали по телефону, а реже всего – переписываясь по электронке. Исследователь пришел к выводу, что частота и глубина лжи зависит от конкретных аспектов общения –насколько легко людям коммуницировать, могут ли они получить мгновенный ответ, а также от физического расстояния между ними.

Марковиц считает, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, действительно ли разные средства коммуникации приводят к разным показателям лжи.

Он же отметил, что полученные цифры вранья "не столь значительны" и чаще всего ложь связана с тем или иным человеком, а большинство людей честны и технологии не влияют на это человеческое качество.

Ложью является недостоверная информация. Ложными могут быть факты, сведения.

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