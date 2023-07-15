Президенты Украины и Южной Кореи с супругами посетили Софийский собор. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и лидером Республики Корея Юн Сок Ёль вместе с супругой Ким Кон Хи посетили Национальный заповедник "София Киевская". Это произошло во время визита в Киев в субботу, 15 июля.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Главы государств и первые леди осмотрели Софийский собор, а также ознакомились с историей и архитектурными особенностями этой достопримечательности украинской культуры.

В частности, им рассказали об уникальных фресках и мозаиках, украшенных интерьером храма.

Кроме того, Елена Зеленская подняла тему сохранения украинского культурного наследия. Она рассказала, как к этому может присоединиться Республика Корея – в первую очередь – в цифровизации, в которой эта страна занимает передовые позиции.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 15 июля прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Он посетил пострадавших от российской агрессии Бучу и Ирпень под Киевом, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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