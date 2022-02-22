Пресс-секретарь Ахметова рассказала, когда бизнесмен вернется в Украину

Бизнесмен Ринат Ахметов планирует прибыть в Украину в среду, 23 февраля. Сейчас он находится в Швейцарии.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова во вторник, 22 февраля, на своей странице в Facebook. "Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля", – написала она.

Напомним, 18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Терехова сообщала, что у него там запланирован ряд встреч.

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"Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", – заявляла она.

16 февраля, в день, который в СМИ называли вероятной датой вторжения РФ, бизнесмен вернулся в Украину и посетил с визитом Мариуполь Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что единство власти, бизнеса и украинских граждан является залогом выживания Украины.