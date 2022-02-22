Ринат Ахметов: угроза вторжения требует максимального единения

Единство власти, бизнеса и украинских граждан является залогом выживания Украины. Об этом говорится в заявлении бизнесмена Рината Ахметова, обнародованном в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

"Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса, и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны. Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны", – отметил Ахметов.

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Бизнесмен также подчеркнул, что при любых сценариях предприятия группы SCM будут осуществлять все запланированные на 2022 год инвестиции, включая инвестиции в Мариуполь.

"Но самая главная наша ценность - это люди. Я убежден, помощь людям бизнес должен разделить с государством. Я уже дал распоряжения моему Благотворительному фонду. В случае появления необходимости они будут помогать с эвакуацией, медикаментами, всем, чем будет нужно. Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Куда именно они будут направлены, решит мой Благотворительный фонд совместно с бизнесами, местными и центральными властями", – подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов.

Напомним, 16 февраля во время визита в Мариуполь Ахметов анонсировал инвестиции в строительство нового металлургического производства в регионе в объеме более 1 млрд долларов.