Преодолеть стресс во время войны: психологи Фонда Рината Ахметова помогли медикам в Запорожской области

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова посещают общины по всей Украине, оказывая поддержку уязвимым категориям населения. Недавно психологи Фонда провели консультацию по теме "Как преодолеть стресс во время войны" для медицинских работников Широковского объединенного территориального общества Запорожской области.

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Медики области постоянно сталкиваются с вызовами, ведь принимают много раненых и травмированных. Врачи общины признаются, что после начала полномасштабной войны повысилась опасность во время работы, возросла ответственность за пациентов. В первые дни было замешательство, но пришлось быстро адаптироваться.

"На лекции психологов Фонда Рината Ахметова мы узнали, как реагировать на стрессовые ситуации. Учитывая условия, в которых мы живем, это полезная информация. Благодаря психологическим приемам я при необходимости смогу более профессионально успокоить человека рядом", - делится Татьяна Клименко, врач-анестезиологиня клиники "Семейный врач" Широковского сельского совета.

"С частью материала, прозвучавшей на тренинге, мы, врачи, осведомлены. Однако очень важно, что информация систематизирована. А благодаря тому, что она представлена простым "человеческим" языком, мы сможем ее использовать в работе с пациентами", - комментирует Сергей Белай, начальник подразделения "Стационар" того же медицинского учреждения.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда оказывают помощь также старшеклассникам, медикам и педагогам.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".