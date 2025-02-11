Прекращение финансирования США грозит расследованию военных преступлений России – Reuters

Заморозка президентом США Дональдом Трампом иностранного финансирования повлияла на международные усилия по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные оккупантами в Украине. Речь идет о сокращении минимум 40 рабочих мест и прекращении помощи на десятки миллионов долларов.

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Об этом заявило агентство Reuters, ссылаясь на восемь источников и украинский документ, с которым ознакомились журналисты. Согласно последнему, на карту поставлены шесть финансируемых Америкой проектов в Офисе генерального прокурора, общая стоимость которых – 89 миллионов долларов.

Финансирование по крайней мере пяти из этих инициатив уже заморожено. Их сотрудники работали над различными вопросами, начиная от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформирования системы расследования преступлений в Украине.

Два из проектов финансировались USAID, три – Бюро по международному контролю за наркотиками и обеспечению соблюдения законов, Есть и еще один, который напрямую поддерживался Государственным департаментом США.

Из этого финансирования 47 миллионов долларов были напрямую направлены на привлечение РФ к ответственности за военные преступления.

Один из собеседников агентства заявил: "У некоторых партнеров больше нет денег, чтобы платить своим сотрудникам".

Другой источник сообщил, что один из советников в ОГПУ был отправлен в отпуск. Также приостановлен проект по оказанию поддержки жертвам сексуального насилия, связанного с войной.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Госдеп США приостановил на трехмесячный срок финансовую поддержку программ USAID.

– Сопредседатель Департамента эффективности правительства США (DOGE), мильярдер Илон Маск обвинил USAID в якобы финансировании разработки COVID-19. Он назвал эту организацию преступной.

– Президент Владимир Зеленский уже поручил найти внутренние резервы и привлечь европейских партнеров для компенсации остановки финансирования критически важных проектов.

– В прошлом году в Украине действовало 39 программ USAID.

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