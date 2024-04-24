Предвзятое отношение учителей и непригодное укрытие: стали известны результаты проверки лицея в Черновцах, где полицейская обзывала детей тупыми

В Черновицкой гимназии №5, где полицейская обзывала детей тупыми и угрожала сдать в детдом, во время двухнедельной проверки обнаружили, что в учебном заведении непригодно для школьников укрытие. В частности, там нужно заменять сети канализации, о чем не сообщала директор школы Вера Сопетик. Ее действия назвали управленческим бездействием и халатностью.

Об этом рассказала начальница управления Государственной службы качества образования в Черновицкой области Оксана Палийчук в интервью "Суспільному". Она также отметила, что согласно проведенному опросу, почти половина учеников указали на пристрастное отношение учителей. Поэтому дети не хотят ходить на уроки. Кроме того, они считают, что на них оказывалось психологическое давление со стороны директора. По словам чиновницы, у гимназии нет разработанных планов противодействия буллингу.

"Мы провели анонимный опрос родителей, педагогов и учеников от 14 лет. 91% родителей – это более 300 опрошенных – указали, что их мнение в заведении вообще не слушали. Также 25% родителей устно обращались по поводу вероятного буллинга, но на эти обращения никто не реагировал", – сказала Палийчук.

Она также добавила, что родители не могли зайти в гимназию, а это недопустимо. Ведь они не имели представления о состоянии, например, туалетов или пищеблоков в учебном заведении. По словам чиновницы, за это тоже ответственна Сопетик. Кроме того, не была обустроена пришкольная территория и не организован питьевой режим для детей. Палийчук говорит, что питаться в столовой могли только ученики льготных категорий.

Руководитель Черновицкого ГСКО заверила, что в настоящее время составлены акты со всеми нарушениями и учебному заведению будут предоставлены рекомендации и время на их устранение. Если этого не произойдет, то на администрацию могут составить административные протоколы и привлечь к ответственности.

В то же время начальница городского управления образования Ирина Ткачук рассказала, что когда директор гимназии вернется с больничного, то от нее потребуют письменных объяснений по результатам проверки.

Сейчас в учебном заведении также расследуют случаи вероятной травли учеников гимназии и проверяют хозяйственную деятельность. По словам Ткачук, в суд передали шесть составленных актов. По двум из них уже есть решение. В частности, согласно решению была оштрафована за совершение буллинга педагог. А также наказана мать одного из учеников, который травил учительницу географии.

Сама директор комментировать ситуацию отказалась до тех пор, пока она находится на больничном.

Напомним, полицейская, которая обзывала тупыми школьников и угрожала сдать их в детдом, больше не будет работать с детьми. В результате служебного расследования ей назначили дисциплинарное взыскание посредством предупреждения о неполном служебном соответствии. К дисциплинарной ответственности также привлечены восемь работников, среди которых руководство областного и районного управлений.

В то же время директору гимназии Вере Сопетик объявили выговор из-за невыполнения служебных обязанностей и лишили надбавки к зарплате. В частности, руководитель учебного заведения, согласно документу, допустила унижение учеников и нарушение их прав во время воспитательной беседы с полицейской. Родители также требуют отстранить от обучения классных руководителей, присутствовавших во время инцидента.

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