Представительницы конкурса 'Мисс Украина' стали донорами крови для детской больницы 'Охматдет'

Претендентки на участие в конкурсе красоты "Мисс Украина" вместе с прошлогодними конкурсантками и Национальным комитетом конкурса сдали кровь для детской специализированной больницы "Охматдет", которая расположена в Киеве. Это произошло в рамках донорской акции.

Как говорится в сообщении на официальной странице "Мисс Украина" в Instagram, представительницы конкурса придерживались всех условий и рекомендаций для того, чтобы сдать кровь.

Глава оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова подчеркнула, что сейчас многим медицинским учреждениям Украины нужны доноры.

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"Своим примером мы хотели обратить внимание украинце, что стать донором очень просто. А два часа их времени могут спасти чью-то жизнь. Представительницы нашего конкурса придерживались всех условий, необходимых для того, чтобы стать донором и выполнили все рекомендации по подготовке к процедуре сдачи крови. Также благодарны нашим друзьям из Донор.UA за организационную поддержку", – отметила она.

Главная цель акции – помощь больным детям, а также популяризация донорского движения среди молодежи Украины.

Врач-трансфузиолог Центра службы крови НДСБ "Охматдет" Инна Вильшановская подчеркнула, что доноры крови заведению необходимы всегда.

"Каждые три секунды кто-то в мире нуждается в переливании крови, каждый третий в мире хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови. Немножко статистики, чтобы все понимали насколько это важно. К сожалению, не все понимают эту огромную потребность. Мы очень благодарны девушкам конкурса "Мисс Украина", которые поделились капелькой своей крови для спасения детской жизни", – сказала она.

Напомним, в этом году конкурса красоты "Мисс Украина" исполняется 30 лет.