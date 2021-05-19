Представителей телеканалов "НАШ", "112" и NewsOne вызвали "на ковер" в Нацсовет

Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания на следующей неделе назначил заседание по делу телеканалов "НАШ", "112" и NewsOnе. К участию приглашены представители заблокированных каналов.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета. Здесь же добавили, что меры эпидемиологической защиты предусматривают допуск только одного представителя, который представит регуляторным органам документы, подтверждающие его полномочия в интересах лицензиата.

"Национальный совет приглашает руководителя или уполномоченного представителя 27 мая в 11:00 для рассмотрения вопроса о результатах внеплановой невыездной проверки по акту проверки № 76 от 12.03.2021", – указано в сообщении.

Регулятор отметил, что сроки извещения о дате заседания соблюдены согласно действующему законодательству, а сам процесс будет проведен в режиме онлайн-трансляции.

"Национальный совет обеспечит все необходимые организационные и технические условия для участия уполномоченного лица телеканалов в заседании", – заключил регулятор.

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