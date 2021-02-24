'Вы представляете ВСУ, а не Россию!' В Днепре школьник встал на защиту украинского языка: детали

В школе Днепра возник языковой конфликт между представителями военных вузов и старшеклассником Михаилом. Гости школы хотели выступать на русском, но ученик требовал, чтобы они говорили исключительно на государственном языке.

Директор школы поддержала парня и пообещала провести проверку инцидента. В отношении военных, которые не захотели использовать украинский язык, также ведется служебное расследование.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В школе №11 города Днепра возник скандал из-за русского языка. На урок к старшеклассникам пришли представители семи военных высших учебных заведений во главе с представителем Самарского районного военкомата Юрием Кравцом.

Речь шла о выборе будущей профессии, и гости активно агитировали детей поступать в их вузы. Однако некоторые военные перед своим выступлением извинялись и просили разрешения перейти на русский язык, потому что им так удобно.

Учителя и дети молчали. Не соглашался только один школьник – Михаил Пономаренко, рассказал в Facebook его отец Алексей.

Представители военных учебных заведений из Львова и Киева в итоге продолжили говорить на украинском языке. А вот с представителем Харьковского вуза возник конфликт. Когда он сказал, что будет говорить на русском, мальчик ответил: "Нет, на украинском, пожалуйста".

"Тот спрашивает: почему сын такой принципиальный? Сын достает телефон и собирается снимать. Увидев это, харьковчанин говорит следующее: "А вот я принципиально буду говорить на русском, потому что ты достал телефон". "Да, – отвечает сын, – а вы сейчас действуете согласно вашему уставу и Конституции Украины, или может вы представляете вооруженные силы РФ?" Тогда тот перешел на очень корявый украинский", – описывает ситуацию отец школьника.

Следующий представитель вуза Днепра выступил на украинском языке и передал слово своему кадету, который снова стал спрашивать не против ли ученики, если он выступит на русском языке. Миша вновь ответил, что против.

"И тут началось! Выскакивает представитель Самарского военкомата, который и организовал это патриотическое мероприятие, и вместе с харьковчанином начинают на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть. "Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может, с тобой провести беседу, чтобы уважал старших и помалкивал?" Класс молчит, учителя молчат", – описывает события отец Михаила.

Тогда Михаил, который занимается боксом, имеет разряд кандидата в мастера спорта, встает и подходит к зачинщику скандала. И говорит: "Дядя, я сейчас тебе такую беседу проведу, что тебя отсюда вынесут".

"Тот пятится назад, харьковчанин кричит так, что вся школа слышит. К учительнице: "Что это за безобразие, вы же не против, чтобы я по-русски?" Та отвечает: "Лично я нет, но разбирайтесь с учеником сами". Тут уже все перешли на эмоции, так что вся школа слышала, Миша пояснил: "Вы пришли в украинскую школу, вы представители украинских вузов, вы презентуете Вооруженные Силы Украины! Не России! Вы не имеете уважения ни к языку, ни к Украине. Или вы общаетесь на украинском или кино не будет!" – рассказывает отец.

Когда Михаил пошел к директору школы, то она сказала, что в курсе ситуации, провела воспитательную работу с учителями, беседу с военными и полностью поддерживает позицию Михаила.

Также отец мальчика отмечает, что представитель военкомата говорил по-украински, но он "из штанов выпрыгивал", чтобы его коллеги говорили на русском, потому что они гости.

"Какую же Украину мы собираемся строить с такими "военными" и "учителями". Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались бы своего Устава и Конституции Украины?! И еще больше обижает молчание преподавателей "какая разница". Ни сын, ни я не против ни русскоговорящих граждан, ни других нацменьшинств. Но против неуважения к родному языку, которым разговаривали наши предки и который российская империя и советский союз со всех сил пытались уничтожить, а сейчас шаг за шагом мы его восстанавливаем", – пояснил свою позицию отец мальчика.

Директор школы Наталья Бондаренко сказала нам, что сейчас в учебном заведении еще разбираются с этой ситуацией.

"Я бы хотела отметить, что пост папы мальчика был достаточно эмоциональным. Военные не переходили на русский язык. Сегодня папа тоже беседовал с представителями Оперативного командования ВСУ, он также согласился, что был эмоционален", – говорит OBOZREVATEL Бондаренко.

По словам директора, в тот день был урок профориентации, пришли военные. "Миша действительно очень принципиальный мальчик, он патриот. И я очень надеюсь, что в дальнейшем таких ребят будет у нас все больше. Меня обеспокоила эта ситуация, как только я узнала о ней – провела совещание с учителями. Мы говорили о том, что выполняем языковый закон Украины. И не только сами говорим на украинском, но и призываем тех, кто приходит к нам, также общаться на украинском языке. Мероприятия в школе еще не закончились, мы проводим разъяснительные беседы", – говорит Бондаренко.

Пресс-секретарь областного военкомата Сергей Кравчук также заверяет, что особого конфликта не было.

"Действительно приходили военные, они проводили профориентацию. Мы каждый год проводим такую работу. Конфликта не было, просто они сделали замечание ученику, который снимал их на телефон", – говорит Кравчук OBOZREVATEL.

Он добавил, что "когда люди не очень хорошо владеют украинским языком, они просят разрешения говорить на русском, поскольку так удобнее". При этом Кравчук заверил, что в отношении военных сейчас проходит служебное расследование.