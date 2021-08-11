Мельник рассказал, как внедрение комплексной аналитики в работу правоохранителей повлияет на экономическую безопасность государства

Внедрение аналитического подхода – Intelligence Led Policing (ILP) – в правоохранительную деятельность, в частности в сфере противодействия экономической преступности, позволит лучше прогнозировать риски, эффективно использовать ресурсы и оперативно реагировать на вызовы. Кроме этого, использование аналитической модели повысит результативность работы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), которое должно заработать с сентября 2021.

Об этом в интервью порталу "РБК-Украина" рассказал Председатель ГФС Вадим Мельник

"ILP ставит криминальный анализ в центр правоохранительной деятельности. Традиционно правоохранители работают, реагируя на инциденты, которые уже произошли. ILP является альтернативой, позволяющей событию прогнозировать и опережать, и делает это именно на основе комплексного анализа больших массивов данных", – указывает Мельник.

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Концепция ILP разрабатывалась еще в 60-х годах прошлого века в Великобритании. Теперь ее используют в США и большинстве стран Европейского Союза. Внедрение ее в Украине позволит сделать большой шаг на пути обеспечения экономической безопасности государства, считает Мельник.

"Главная задача будущего бюро – на стратегическом уровне определить самые большие угрозы экономике государства. Оценить риски по степени опасности, способности им противостоять, выявить собственные слабые места. В итоге в БЭБ будут понимать, куда именно направить основные ресурсы, быстро и точно планировать правоохранительные меры по противодействию самым большим рискам.

Так же создаются профили рисков для отраслей бизнеса, организованных преступных группировок, и здесь ILP также предоставляет руководству правоохранительных органов возможности для определения приоритетов и эффективного распределения ресурсов. Более того, стратегический анализ больших массивов данных позволяет определять тенденции развития угроз, понимать, как они будут меняться. Вооруженные прогнозами, правоохранители смогут подготовиться к таким изменениям и даже опережать негативные события.

Если сказать проще, то в законе "О Бюро экономической безопасности Украины" заложено два концептуальных аспекта. Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (законодательным или силовым способом). Во-вторых – это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС)", – подчеркнул Председатель ДФС.

Вновь БЭБ станет единственным органом, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Это позволит оптимизировать усилия и уменьшить количество государственных органов, которые могут контактировать с бизнесом по вопросам расследования экономических и финансовых преступлений, отмечает Мельник.

ГФС за январь-июль 2021 конфисковала контрафактной подакцизной продукции на 2,5 млрд грн.