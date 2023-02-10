Публично оправдывала агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Монтян

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян. Собрана исчерпывающая доказательная база того, что она публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас Монтян находится на территории РФ, но продолжает активно участвовать в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

В частности, пропагандистка регулярно выступает на российских телеканалах и активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке путинской армии.

Также Монтян распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственный YouTube-каналы и аккаунт в Telegram. Эти страницы насчитывают около полумиллиона подписчиков.

Установлено, что злоумышленница сбежала в страну-агрессор еще в 2021 году. С этого времени Монтян постоянно посещает временно оккупированные районы Донбасса. Там он, в частности, готовит пропагандистские материалы в пользу Кремля.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Напомним, бывшая журналистка каналов Виктора Медведчука Диана Панченко получила подозрение от Службы безопасности Украины за оправдание войны против Украины. В ней собрана исчерпывающая доказательная база.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении главе центробанка РФ (аналог украинского НБУ) Эльвире Набиуллиний. Подозрение связано с введением "рублевой зоны" на оккупированных Россией территориях Украины. В результате Набиуллину могут объявить в международный розыск.

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