Предательница Поклонская вместе с оккупантами прибыла на Херсонщину: в сети призвали ее задержать. Фото

На Херсонщину вместе с оккупационными войсками приехала предательница Украины, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская - якобы для раздачи "гумманитаной помощи". В сети призвали ее задержать и предать суду.

С таким призывом выступил нардеп Алексей Гончаренко.

"Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы! Тварь, предавшая Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами на Херсонщину. Пока ее соучастники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит из себя великого филантропа. В "Пятерочке" нагребла полкулька уцененки, уже пиарится. Видно, что няш-мяш не ожидает удара. Видимо, перед выездом в Украину ей наплели о гарантиях безопасности – но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает", - написал Гончаренко, сопроводив пост фотографией "благодетельницы".

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"Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", - призвал украинцев Гончаренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне оккупанты устроили "постановку" с выдачей гуманитарки, но люди вышли к ним с флагами Украины.

Снимать пропагандистские сюжеты о том, как оккупантов встречают с цветами, захватчикам пришлось, используя навезенную из Крыма массовку. Настоящие херсонцы ежедневно выходят на многотысячные митинги с требованием к оккупантам убираться из Украины.

Кроме того, в последнее время российская пропаганда начала разгонять фейки о "псевдореспубликах" в Украине.