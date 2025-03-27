Русские отмечают, что новые соглашения США и России по судоходству в Черном море и экспорту российской агропродукции заработают после снятия санкций с Россельхозбанка и других банков.

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Мол, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта на мировой рынок.

Ситуация — прецедент, но все следуя стратегической логики США.

Американцам важно вернуть русским доступ к кислороду, поэтапно снять санкции — и прецедент уже есть.

Дальше, конечно, ход за Украиной и Европой.

Я вполне допускаю, что Киев мог согласиться сдать участок — Черное море, где у него были большие успехи, — посчитав, что все еще идущая американская помощь (заказы) важнее.

Не мне — и уж точно не Facebook- или Telegram-сообществу — тут судить.

Не имея всех вводных, мы не можем знать, что пришлось выбирать в реале.

Может, Киев выбрал плохой вариант, но альтернатива была еще хуже.

Как я много раз писал, война такого масштаба — это всегда выбор между плохим и очень плохим.

Третьего не бывает (точнее, бывает — не воевать, но войну начала Москва, а не Киев, так что к Украине в этом смысле вопросов нет).

Отдельно стоит сказать: вызывает глубокое уважение стремление украинцев вернуть из русских лап своих детей.

И это по-настоящему страшно — что они являются частью торга, словно это какие-то мешки с картошкой.

Как минимум только за это Россия должна быть проклята на несколько поколений вперед.

Как минимум.