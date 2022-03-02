Российская пропаганда начала разгонять фейки о ''псевдореспубликах'' в Украине

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Еще с 27 февраля ряд сомнительных пророссийских СМИ начали публиковать фейки о создании "Федеративной республики Украина". Провокационная новость взята якобы из заявления "новых глав" украинских областей, которые на самом деле продолжают оставаться под контролем Киева и мужественно оборонять каждую пядь земли.

Соответствующий "вброс" стихийно делают пропагандистские недоСМИ, передает "Украинская правда". Любопытно, что его начали подхватывать мелкие региональные журналисты, вероятно, отрезанные от внешнего мира реальности.

"Мы, свободный народ Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины объявляем о формировании нового демократического государства Федеративной республикой Украины", – указано в сюрреалистичном послании.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие российского флота выразили убеждение, что в Отечественной войне Украины погибло в разы больше оккупантов, чем вещают федеральные СМИ.

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