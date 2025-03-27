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Новости из США. Вторник, 25 марта 2025.

Переговоры в Саудовской Аравии: итоги

Скандал с "Сигналом"

* В Саудовской Аравии во вторник закончились отдельные переговоры делегации США с украинской и российской делегациями. Белый Дом опубликовал отдельные сообщения по итогам этих переговоров.

Чтобы понять, каков же общий итог, нужно сопоставить эти два сообщения.

Итак, в сообщении об итогах переговоров с Украиной говорится:

"1) Соединенные Штаты и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

2) Соединенные Штаты и Украина договорились, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены содействию в достижении обмена военнопленными, освобождению гражданских задержанных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.

3) Соединенные Штаты и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

4) Соединенные Штаты и Украина приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений.

5) Соединенные Штаты и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира".

В сообщении об итогах переговоров с Россией говорится следующее:

"1) Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

2) Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и улучшить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.

3) Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

4) Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки реализации энергетических и морских соглашений.

5) Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира"

Пункт 1 идентичен в обоих коммюнике – декларация о хороших намерениях.

Пункт 2 коммюнике о переговорах с Украиной – обещание США содействовать решению гуманитарных вопросов – обмену пленными, освобождении взятых агрессором в заложники украинских граждан и возвращении домой похищенных Россией украинских детей. Все это звучит, можно сказать, что хорошо. Но ничего подобного нет в коммюнике о переговорах США с Россией. А это значит, что пункт 2 коммюнике о переговорах с Украиной – это декларация о хороших намерениях при отсутствии конкретных механизмов их реализации. Более того, администрация Трампа-Маска прекратила финансирование организации, занимавшейся поиском похищенных Россией детей, под предлогом сокращения расходов.

Пункт 2 коммюнике о переговорах с Россией – это фактическое согласие администрации Трампа снять с России часть санкций (например, российским кораблям санкциями запрещено заходить в американские порты, российские банки, ведущие расчеты за продажу российской сельхозпродукции и удобрений находятся под американскими санкциями. Возможно, часть российских кораблей была застрахована в американских компаниях, которым запрещено санкциями оказывать подобные услуги).

Недаром Россия тут же заявила, что она будет выполнять это соглашение только, если соответствующие санкции будут с нее сняты.

Но нужно сказать, что возможности Трампа здесь не безграничны. Морским страхованием занимаются преимущественно британские страховые компании. Доступ "к платежным системам" - это доступ к SWIFT. Когда-то приходилось много раз говорить о том, что США не могут никого отключить от SWIFT. Потому, что SWIFT находится в юрисдикции ЕС. Но точно так же, США не могут и восстановить чей-либо доступ к SWIFT. Это может сделать только ЕС, отменив соответствующие свои санкции. Точно так же, как и доступ к британским страховым услугам может восстановить только правительство Великобритании, но не Трамп. И доступ российским кораблям в европейские и британские порты не может быть восстановлен Трампом. Вероятно, Трамп будет пытаться воздействовать на Великобританию и ЕС. Однако, судя по реакции ЕС и Великобритании на миротворчество Трампа, которую мы наблюдали до сих пор, представить, что они согласятся снимать с России санкции в данный момент трудно. Далеко не последнее слово здесь будет за Украиной. И встреча президентов Зеленского и Макрона, которая должна состояться в четверг, будет играть важную роль.

Пункты 3 обоих коммюнике идентичны с точностью до того, с кем США собираются разрабатывать реализацию соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам. Этот пункт в обоих коммюнике выглядит странно. Из него вроде бы следует, что Трамп договорился о прекращении ударов по энергетическим объектам отдельно с путиным и отдельно с Зеленским, а теперь США будут отдельно с Россией и Украиной "разрабатывать меры" по реализации этих договоренностей. Как можно договориться о чем-то, не имея механизмов реализации этой договоренности, не понятно. Можно предположить, что с Россией "разрабатывать меры" можно будет вечно. Если только путин не решит, что прекращение ударов по его нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам для него выгоднее, чем продолжение разрушения украинской энергетической инфраструктуры. Подобное его решение может зависеть от того, как он воспринимает состояние своей экономики. И от того, насколько важно для него встретиться в ближайшее время с Трампом.

Пункты 4 обоих коммюнике идентичны и декларативны. Они не говорят ни о чем конкретном, кроме гипотетической возможности привлечения третьих стран, например, для контроля за выполнением гипотетических соглашений.

Пункты 5 обоих коммюнике совсем уж декларативны. Особенно применительно к России. Как она будет "работать над достижением прочного и длительного мира" вместе с США, можно себе представить. Особенно зная российскую историю и историю "борьбы за мир" в советское время, о которой в народе еще в 70-е годы прошлого века говорили, что "борьба за мир" будет такая, что камня на камне не останется.

Каков же итог? Впечатление больше такое, что Белый Дом решил этими двумя коммюнике подсластить отсутствие реальных значимых результатов. Будет ли прекращение огня в Черном море? Россия ясно ответила – только, если с нее снимут санкции, мешающие ей торговать своей сельхозпродукцией и удобрениями. Будет ли прекращение ударов по энергетическим объектам? Если будут "разработаны меры" по его реализации. Здесь снова можно вспомнить, как ссср и США годами разрабатывали меры по осуществлению контроля над выполнением гипотетических соглашений о сокращении вооружений, и ссср на бесконечно продолжающихся переговорах объяснял, почему он не согласен, чтобы американцы инспектировали советские заводы, на которых изготовляются ракеты и советские ядерные силы.

Трамп мечтает о встрече с путиным. Скорее всего он очень хочет оказаться в Москве 9 мая. путин тоже хотел бы встретиться с Трампом, но в отличие от Трампа, для которого такая встреча стала бы воплощением его сокровенной мечты, путину встреча нужна, чтобы подчеркнуть, что он не только не находится в изоляции, но и может унижать США на глазах у всего остального мира.

Трампу неудобно встречаться с путиным, не прикрывшись хотя бы каким-то формальным соглашением о временном, хотя бы ограниченном, частичном прекращении огня. путин расчетливо делает не обязывающие его ни к чему шаги, которые американский президент мог бы, по его мнению, воспринять, как достаточные для того, чтобы снять препятствия для встречи. Соединенные Штаты теряют авторитет и влияние, а ежедневные заявления Трампа о том, что только он может прекратить войну, что мы в десяти шагах от мира, что, если бы он был президентом, то войны бы не было, уже не воспринимаются никем, поскольку перестали нести какую-либо информацию.

Главным же вопросом, на который пока нет ответа, остается вопрос о том, что будет делать Трамп, когда поймет, что не может добиться от путина прекращения войны, будет ли делать что-то вообще, или, как в случае с ядерным разоружением Ким Чен Ына, просто махнет на все рукой и продолжит "делать Америку великой снова".

* В понедельник в США разгорелся большой скандал. Главный редактор журнала "Атлантик" Джеффри Гольдберг опубликовал статью, в которой сообщил, что был приглашен советником по национальной безопасности Волцем присоединиться к чат-группе в мессенджере "Сигнал". По прошествии небольшого времени, в этой группе, в которую также входили министр обороны Хегсет, госсекретарь Рубио, специальный посланник Трампа Виткофф, директор национальной разведки Габбард, директор ЦРУ Ратклифф, руководитель и зам. руководителя аппарата Белого Дома и министр финансов начался диалог о нанесении США ударов по йеменским хуситам. Министр обороны Хегсет раскрыл все детали предстоявшей операции – какое оружие, откуда и в какое время будет применяться.

Могу себе представить, о чем думал Джеффри Гольдберг, когда все это читал.

Это совершеннейшее безумие – министр обороны, госсекретарь, директора разведки, советник по национальной безопасности обсуждают в коммерческом мессенджере, установленном на их частные мобильные телефоны, подробнейшие детали атаки по враждебной США террористической организации, при этом советником по национальной безопасности в чат, в котором происходит это обсуждение, приглашен еще и журналист, а один из участников чата – специальный посланник Трампа Виткофф находится во время этого обсуждения в Москве, где его телефон с удовольствием читает российская разведка.

Уже приходилось говорить о том, что министр обороны и директора разведки, назначенные Трампом – самые некомпетентные в истории страны. Но что можно сказать о советнике по национальной безопасности и госсекретаре? Волц был членом Конгресса, Рубио перед тем как стать госсекретарем, в течение двух лет был заместителем председателя сенатского комитета по разведке. Никто из них не понимает, где можно обсуждать военные планы? Никому из них не приходит в голову проверить, кто участвует в чате? Чем занимаются их помощники, если ли они у этих людей вообще, или после всех увольнений имени Илона Маска ни в Белом Доме, ни в Пентагоне, ни в Госдепартаменте вообще не осталось профессионалов, понимающих, как нужно обеспечивать работу своих начальников?

Когда Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, отправила некоторое количество малозначащих электронных писем с личного адреса, республиканцы закатили скандал, не утихавший несколько лет. Те же Рубио и Волц, будучи членами Конгресса, говорили о некомпетентности и халатности Клинтон, а Хегсет, будучи ведущим канала Фокс, призывал привлечь Клинтон к ответственности. И вот теперь эти люди спокойно обмениваются чувствительной и явно секретной информацией совершенно неподобающим образом, с помощью абсолютно не предназначенных для такого обмена технических средств, еще и приглашают журналиста быть свидетелем их обмена.

Трамп заявил во вторник, что все прекрасно, никакой секретной информации там не было, Хегсет делает выдающуюся работу, а виноват во всем журналист Гольдберг.

Габбард и Ратклифф, по стечению обстоятельств участвовавшие во вторник в слушаниях в сенатском комитете по разведке в связи с публикацией годового отчета разведки об угрозах национальной безопасности США также сказали, что все прекрасно, и что они не могут вспомнить, мог ли быть в чате обмен секретной информацией (можно ли людям, которые не помнят, что они делали две недели назад, доверять руководство разведкой?). Ратклифф, уж так и быть, сделал одолжение, сказал, что приглашение в чат журналиста было ошибкой, но все остальное – в рамках норм и правил.

Лидер демократов в Палате Представителей Джеффрис направил Трампу письмо, в котором потребовал уволить "самого некомпетентного министра обороны в истории" Хегсета.

Понятно, что Трамп его не уволит. Уволенным из администрации Трампа за некомпетентность, за распространение информации, составляющей государственную тайну, не может быть никто. Уволенным из этой администрации можно оказаться только за проявление нелояльности 47-му президенту. Поэтому главное – повторять ежедневно, как велик Трамп, как только он может сделать и то, и это, и все на свете. И тогда у тебя не будет проблем. Даже если ты приглашаешь журналиста в чат по обсуждению военной атаки на международную террористическую организацию. Даже если ты обсуждаешь детали этой атаки с помощью совершенно недопустимых технических средств.

Некомпетентность, халатность, и даже хуже – воинственное возведение некомплектности и халатности в ранг благодетели – печальная и очень тревожная реальность сегодняшней Америки.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1397 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не должны. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.