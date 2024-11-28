Преданная напарница кинолога с 2020 года: как служебная собака Лола помогает обнаруживать наркотики на блокпостах Чернигова. Видео

Кинолог-пограничник Дмитрий Матвиенко и его собака Лола были награждены министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Пограничников министр наградил за ежедневный вклад в безопасность государства.

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К тому же кинологическая пара получила награду на церемонии "Четырехлапые защитники". Об этом рассказали в МВД Украины. Правоохранители также показали Лолу и господина Матвиенко.

Пара несет службу в 105 пограничном отряде имени князя Владимира Великого, причем вместе напарники уже четыре года.

"С началом полномасштабного вторжения Дмитрий участвовал в обороне Чернигова. Уже после ухода войск агрессора пограничник и его верная напарница несут службу на блокпостах в пределах Чернигова", – говорят в министерстве.

За два года Лола помогла обнаружить более 5,5 кг наркотических веществ.

"Лола – преданная, умная и неутомимая в своей миссии. Спасибо Дмитрию и его четырехлапой помощнице за ежедневную службу", – отметили в МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве состоялась торжественная церемония награждения четырехлапых героев, которые вместе со своими наставниками помогают защищать Украину от агрессии кафиров. Пес Рем и Финч, служебные собаки СБУ, были отмечены Кинологическим союзом Украины во время вышеупомянутого мероприятия "Четырехлапые защитники".

К сожалению, на фронте в Украине погибают вместе с нашими защитниками их четырехлапые помощники. Так, война унесла жизнь опытной служебной собаки Ника. Ник с первых дней участвовал в выполнении розыскно-штурмовых работ в подразделении специальной разведки.

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