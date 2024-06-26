Празднует свой домашний арест? Нардеп Тищенко после суда был замечен в гостинице Hyatt. Видео

Народный избранник Николай Тищенко, которому сегодня избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сразу после заседания суда отправился в пятизвездочный отель Hyatt. Это заведение находится как раз напротив Печерского суда, и кстати, в суд Тищенко также пришло оттуда.

Видео дня

О том, что на Тищенко одели электронный брасле не сразу после заседания суда, сообщило Суспільне со ссылкой на прокуратуру. В сети очевидцы демонстрируют видео, на котором народный избранник после суда направляется не в прокуратуру, а в гостиницу Hyatt, а компанию ему составляет мужчина в белой футболке – предполагается, что это охранник народного избранника.

Вряд ли Тищенко живет в отеле. В суд он приехал на авто и просто пользовался подземной парковкой Hyatt.

В отеле Тищенко увидели в BAR ON 8, то есть в баре на восьмом этаже, с террасы которого открывается вид на Софийский и Михайловский соборы.

Так или иначе, но Николаю Тищенко надели электронный браслет только после 22:30. Только после этого он отправился домой.

Проживает Тищенко в элитном ЖК "Печерский" на Дружбе народов в Киеве. Именно по этому адресу он и должен оставаться весь срок меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, Тищенко по результатам заседания суда отправили под круглосуточный домашний арест. В суде его ждали более двух часов – как это происходило, смотрите здесь.

Адвокаты и сам Тищенко просили полностью аннулировать и закрыть его дело, потому что оно якобы "необоснованно". Однако в ГБР утверждают, что нардеп подозревается в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ.

Напомним, что когда Тищенко посетили детективы ГБР и представители Офиса генерального прокурора с уведомлением о подозрении, в присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.

Ранее Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!