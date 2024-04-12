Правоохранители и госслужащие не должны получать 100% бронирование, – Бутусов

За мобилизацию должны отвечать мотивированные и компетентные люди, а командиры должны жестко отвечать за жизнь военных. Кроме того, стражи порядка и госслужащие должны привлекаться к службе на общих основаниях. Только так удастся добиться справедливости в вопросах мобилизации и бронирования.

Об этом заявил журналист, эксперт Юрий Бутусов.

"Не должно быть бронирование для правоохранительных и государственных органов. Патрульная полиция пусть патрулирует, а все остальные правоохранительные органы должны мобилизовать минимум 50% аппарата. И отправить их не в какие-то специализированные спецназы, не в особые части, а именно на пополнение обыкновенной пехоты. Верховная Рада, офис президента, правительство, все органы власти должны мобилизовать 50% своих сотрудников-мужчин", – убежден он.

Он подчеркнул, что власти должны давать гражданам пример защиты Родины, а не уклонение от мобилизации.

"Все, что не работает на оборону и безопасность, должно дать часть людей на войну. Да, не все могут по здоровью воевать на нуле. Но все могут нести тыловую службу. Чтобы на блокпостах и подразделениях обеспечения служили пожилые люди, а здоровые на переднем крае", – резюмировал он.

Напомним, ранее правительство предложило схему, которая предусматривала бы бронирование рабочих за зарплату более чем в 35 тыс. грн. Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики, после чего ее знали по рассмотрению как пропагандирующую идею "войны для бедных". В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц – что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает критику в обществе.