Бронирование работников в Дії снова работает: Федоров напомнил процедуру

В Украине возобновлена процедура бронирования работников предприятий через портал Дія. Услуга была временно недоступна из-за масштабной кибератаки россиян на государственные реестры Украины.

Видео дня

Об этом на своем канале в Telegram в четверг, 27 декабря, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Предприятия снова могут быстро забронировать сотрудников.

Глава ведомства отметил, что Дія сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и проверяет соответствие требованиям.

Как забронировать работника в Дії:

зарегистрироваться и авторизироваться в электронном кабинете на портале Дія;

в разделе "Услуги" выбрать "Бронирование работников";

проверить данные о компании;

заполнить данные о работниках, подаваемых на бронирование;

подписать документы;

результат заявки поступит в течение 72 часов. Он появится в электронном кабинете, а также в приложении "Резерв+" работника, которого бронирует предприятие.

Условия бронирования работников:

работника можно забронировать, если его зарплата с даты бронирования составляет не менее 20 тыс. грн;

критичность предприятия:

если предприятие обновило статус критичности, то работников можно забронировать на срок до 12 месяцев;

если статус критичности еще не обновлен, то бронирование возможно на переходный период – до 28 февраля 2025;

декларативный принцип: предприятие самостоятельно подтверждает, что работник получает установленную зарплату и отмечает это в электронной системе. Дальнейшую проверку данных осуществляет система автоматически через реестры.

Напомним, что с 1 декабря украинцам изменили правила бронирования, теперь предприятия могут бронировать работников только через портал Дія. Обновление статуса критичности необходимо завершить до 28 февраля 2025, иначе переходный период бронирования закончится.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской кибератаки на государственные реестры Минюста правительство продлило действующие бронирования от мобилизации на один месяц – но не дольше 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, действовавших по состоянию на 19 декабря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!