Кого не могут мобилизовать в Украине в 2025 году: названы все категории

В Украине с начала войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают на службу. Некоторые граждане не подлежат мобилизации по разным причинам, поэтому часть украинцев не могут быть призваны в ряды ВСУ принудительно.

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Право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено документально. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время всеобщей мобилизации призыву на службу не подлежат украинцы, которые имеют право на отсрочку. Также не могут мобилизовать граждан, имеющих бронь.

Не подлежать мобилизации украинцы, признаны непригодными к прохождению воинской службы по результатам прохождения военно-врачебной комиссии. Также не могут призывать людей, которые исключены из воинского учета.

Согласно законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, мобилизации подлежат военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет. Принудительно мобилизовать с 18 лет могут лишь в случае, если такие лица закончили военную кафедру при вузе или проходили срочную службу.

Напомним, недавно внесенные изменения в правила мобилизации в Украине касаются мужчин старшего возраста, в том числе тех, кому за 50 лет. Мобилизация лиц этой возрастной категории теперь проводится по обновленным условиям.

Ранее сообщалось, что в Едином государственном реестре военнослужащих, который будет создан в Украине в ближайшее время, будут данные о членах семьи и отцифрованное изображение лица.

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