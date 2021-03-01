Правительство Германии поддержало Мемориальный центр Холокоста 'Бабий Яр'

Правительство Германии в лице федерального министра иностранных дел, члена Бундестага Хайко Мааса выразил готовность оказать поддержку Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр".

Об этом Маас заявил в своем письме, направленном в ответ на обращение члена Наблюдательного совета Мемориального центра, титулованного украинского спортсмена Владимира Кличко.

"В 2021 году исполняется 80 лет со дня нападения Германии на Советский Союз, что положило начало зверствам, которые оставили глубокие раны. Особое значение для меня имеет почтение памяти еврейских женщин, мужчин и детей в странах Балтии, Украины, Польши, Беларуси и России – жертв массовых расстрелов, которые начались в 1941 году как часть Холокоста и сохранение памяти об этих событиях в рамках нашей совместной борьбы с антисемитизмом", – подчеркнул Маас.

Он добавил, что в течение многих лет Германия поддерживала исследовательские и просветительские проекты, посвященные различным аспектам Холокоста от пуль.

В своем письме Маас также отметил, что немцы нанесли неизмеримые страдания украинском, евреям, цыганам и другим народам.

"Целые деревни были почти полностью опустошены. Преуспевающие еврейские общины были почти полностью стерты с лица земли. Мы несем особую историческую ответственность за сохранение памяти о преступлениях, совершенных в Бабьем Яру", – написал Федеральный министр иностранных дел.

"Поэтому я очень рад сообщить вам, что правительство Германии намерено оказать поддержку проекту "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" с использованием имеющихся в нашем распоряжении средств. Мы приветствуем тот факт, что в будущем Мемориальном центре широкой общественности будут представлены история последних дней сентября 1941 года и ее исторический контекст, а также предложены образовательные программы для подрастающего поколения", – отметил политик.

Он добавил, что с его точки зрения, участие украинских государственных органов в переговорах о сотрудничестве, которые сейчас начинаются, было бы крайне желательным.

Напомним, ранее главы еврейских общин Украины и ряд представителей еврейской общественности обратились к Киевскому городскому совету и городскому главе Киева Виталию Кличко с призывом поддержать передачу трех земельных участков в аренду Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Обращение собрало уже 178 подписей.

Ранее благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и Федеральный архив Германии подписали Соглашение о сотрудничестве. Таким образом Мемориал Холокоста "Бабий Яр" стал первым украинским институтом, с которым Федеральный архив заключил соглашение о сотрудничестве. Кроме этого, в январе 2021 года рабочая группа Европейского парламента "Бабий Яр – Память ради будущего" обнародовала декларацию по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. А в конце прошлого года польский Сейм объявил о создании парламентской рабочей группы к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.