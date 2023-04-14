Позор для журналистики: в МИД отреагировали на сюжет France 24 из лагеря российских оккупантов

Съемочная группа, представляющая телеканал France 24, финансируемый правительством Франции, посетила лагерь, где российские оккупационные войска проходят подготовку для войны в Украине. При этом журналисты не осудили захватчиков, а, наоборот, включили в свой материал элементы пропаганды. В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали данную ситуацию.

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Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter. Он назвал этот поступок телеканала France 24 "позором для журналистики".

"Репортаж о том, что российские войска готовятся убивать украинцев – это позор для журналистики. Выезд на оккупированную территорию без согласия Украины является нарушением украинского законодательства, а участвующие в таких действиях будут отвечать по закону", – написал Николенко.

Важно отметить, что в сюжете французских журналистов нет упоминаний о том, что российские военные осуществляют незаконную агрессию против Украины, зато можно заметить элементы российской пропаганды. Например, военные РФ хвастаются, что их оружие лучше западного, в частности – танков Leopard. Один из героев сюжета также говорит, что "с честью защищает историю" своей страны.

На одном из российских военных можно увидеть кепку с символом агрессии Z и символами Советского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бывший депутат ВР Украины, сепаратист Олег Царев запаниковал из-за поставок Украине западного оружия. Он задумался над тем, не пора ли России составить план на случай проигрыша в войне.

– На росТВ уже начали готовить россиян к неизбежному проигрышу. В эфире у Скабеевой прозвучало заявление о том, что "ВСУ нанесут массированные удары по центральной части РФ".

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