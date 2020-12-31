Появился прогноз погоды на первые дни 2021 года

Погода в Украине на протяжении дня после Нового года будет дождливой, местами с мокрым снегом и одновременно теплой.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook. По прогнозу синоптиков, в выходные 2 и 3 января значениях осадков не предвидится.

Так, в пятницу, 1 января, ночью в западных, северных и местами центральных областях, а днем в целом по стране, кроме крайнего востока, пройдут дожди. На западе – еще и с мокрым снегом.

Температура воздуха в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью продержится около 0, днем ожидается до +1... +6, на остальной территории ночью +2... +7, днем +5... +10, в южной части – до +9... +14 градусов.

В субботу и воскресенье, 2-3 января, без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +2... -3 градуса, в Карпатах местами опустятся до -4... -9. Днем воздух прогреется до +1... +6, на крайнем юге страны и Закарпатье потеплеет до +10.

Ветер в Украине в эти дни ожидается преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

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