Появился подробный прогноз погоды на май в Украине

В мае погода в Украине будет относительно теплой и умеренно дождевой. Впрочем, несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летнюю жару не стоит.

Такой прогноз обнародовала пресс-служба Украинского гидрометцентра. Согласно информации синоптиков, средняя месячная температура в последний месяц весны будет колебаться в пределах +15...+18°С, а в горах +11...+13°С. Такие показатели на 1-1,5°С превышают средние многолетние значения.

Что касается месячного количества осадков, то в западных областях оно составит 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), а на остальной территории – 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Также в Укргидрометцентре рассказали об общей погодной картине мая, которая сформировалась по результатам длительных наблюдений. В частности, средняя месячная температура в Украине в этот период составляет +13...+17°С, а в горных районах +7...+12°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха был на уровне 0 ...-6°С, в Карпатах и на северо-востоке -7...-10°С, на побережье морей местами 0...-3°С.

Заморозки обычно наблюдаются в первой половине месяца. Однако во второй они также бывают возможны в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.

Абсолютный максимум температуры воздуха в мае достигал +31...+37°С, на юге Одесской области, на Луганщине и во временно оккупированном Крыму – до +38...+39°С, в горах +22...+30°С.

Ситуация со средним месячным количеством осадков выглядит так: по стране в целом – 22-60 мм; в западных и Винницкой областях, в горах Крыма – 62-81 мм; на Прикарпатье и в Карпатах 85-148 мм.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°С в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге – в первой) декаде мая", – объяснили синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

прогнозы синоптиков на майские праздники существенно отличаются друг от друга: одни пообещали теплую погоду, другие – теплую, но с дождями и грозами, а кое-кто предположил вероятность снега.