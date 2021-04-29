В Украине потеплеет до +24 градусов: синоптик дала прогноз на начало мая

Несмотря на то, что в последние дни апреля погода будет несколько прохладной и максимальная температура в Украине составит +15 градусов, уже в первые дни мая в некоторых регионах она повысится до +24 градусов.

Такой прогноз озвучила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, пишут "Факты". По ее словам, теплый воздух 1 и 2 мая распространится по всей территории страны.

"Так, на юге и востоке столбики термометров достигнут отметки 24 градуса тепла. В это время возможны дожди, особенно в восточных, северных и местами центральных областях. После чего ожидается снова понижение температуры, но не до заморозков", – отметила она.

Метеоролог уточнила, что период похолодания продлится с 3 по 8 мая. В это время максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах +10...+15 тепла, временами возможны дожди. Такие погодные условия будут связаны с проходом циклона через Украину.

"Так что устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на несколько дней. Ночная температура будет без морозов, то есть плюсовая", – подытожила Голеня.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Страстную пятницу, 30 апреля, в Украину ворвется резкое потепление до +20 градусов, однако его будут сопровождать дожди и грозы.