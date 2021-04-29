В Украину придет резкое потепление с грозами: появился прогноз на Страстную пятницу

В пятницу, 30 апреля, в Украину ворвется резкое потепление, однако погода не будет идеальной – в ряде областей пройдут дожди и грозы.

Об этом предупредила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дневная температура воздуха будет достигать до +15...+20 градусов.

"Ночью заморозки прекратятся, разве уж совсем какие-то бессовестные зацепятся за грунт на северо-востоке и в центре", – уточнила метеоролог.

Что касается дождей и гроз, то они, согласно прогнозу Диденко, в последний день апреля пройдут в западных областях, на севере, Винниччине, в Кропивницком с районами и местами на Черкасщине. На остальной территории – без осадков, однако небольшие вероятны в Донецкой и Луганской областях.

"Внимательно. Завтра в Украине возможны сильные порывы ветра южного направления! В Киеве 30 апреля также ветер ожидается порывистым. Дождь, вероятно с грозой, предполагается во второй половине дня и вечером. А компенсирует все эти атмосферные неудобства наконец высокая температура воздуха – днем в Киеве воздух прогреется до +18 градусов", – добавила синоптик.

Подытоживая, Диденко подчеркнула, что на Пасху ночь в Украине будет сухой, звездной и красивой, а уже днем 2 мая почти повсюду пройдут грозовые дожди. Исключение – восточные области. Впрочем в целом погода в воскресенье будет теплой.

Как сообщал OBOZREVATEL, пасхальные прогнозы синоптиков году оказались противоречивыми. В некоторых из них пообещали теплую погоду, в других – теплую, но с дождями и грозами, а кое-кто из метеорологов вообще допустил вероятность снега.