Появилось видео с запуском флага Украины над Донецком: стало известно, кто это сделал

Флаг Украины, который утром 9 сентября появился в небе над оккупированным Донецком, запустили украинские защитники. Сине-желтое знамя увидели тысячи людей на оккупированной территории, а российские захватчики в панике пытались его сбить.

Видео дня

Флаг запустили в честь дня города Авдеевка. Он полетел в сторону оккупированного Донецка, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Сегодня 245-я годовщина со дня основания Авдеевки. День мы начали с активности – запустили в небо государственный флаг на шариках. Он полетел на Донецк. Уже слышим перехваты, они там немного бесятся по этому поводу. Пытались его сбить. Но над Киевским районом Донецка государственный флаг уже развевается", – сказал он.

Напомним, утром местные паблики опубликовали видео, на котором виден флаг Украины на воздушных шарах в небе над Киевским районом оккупированного Донецка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в сеть попало видео, показывающее, как выглядит "Донбасс Арена" в Донецке после прихода "русского мира". Легендарный стадион, на котором когда-то пела Бейонсе, превратился в массивную "заброшку".

– В оккупированном Донецке фанатка РФ набросилась на оккупантов, поскольку они приехали воевать не за "идею", а за деньги. Инцидент произошел в ресторане "На дровах".

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