Я зла. Поэтому будет два поста, но это не точно. На сколько зла хватит.

Больше всего в жизни я не люблю глупость. Когда большая часть Фб, и лояльные к власти блогеры, платно лояльные или бесплатно, не знаю, свечку не держала, но могу догадываться, пишут на полном серьезе о указе президента о поднятии зарплаты медикам - я выпадаю в осадок.

Итак, если ты хочешь стать электриком, тебе хотя бы нужно выучить фазы, ну там плюс, минус, и точно знать, когда ипанет. Исходя из древнего как мир инстинкта выживания.

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Когда ты хочешь стать политиком, а тем более президентом, ты для начала читаешь Конституцию, где чёрным по белому написаны твои должностные обязанности. Тоже чтобы не ипануло часом, исходя из того же инстинкта самосохранения.

У нас парламентско-президентская республика, так написано в конституции Украины. Функции повышения прожиточного минимума, минимальных заработных плат, пенсий, зарплат бюджетникам – это прерогатива Кабинета министров Украины. Который под это все дело разрабатывает бюджет на следующий год и подаёт его на рассмотрение в ВР. И когда ВР согласна, она за него голосует. И только тут на сцену выходит президент, который может его подписать или наложить на него вето. Все. Точка в этом месте.

С этим разобрались? Никаким ни раком, ни боком президент не может поднимать или опускать пенсии, зарплаты, прожиточный минимум своим указом. Если он так делает, он находится вне правового поля Украины. И реализовать этот указ нереально, от слова " совсем".

Да, президент обладает законодательной инициативой, и может инициировать "что-либо", передав это "что-либо" на рассмотрение КМУ, если КМУ согласен, дальше опять ВР, и только потом – подпись или вето президента. Так, экспресс-курс по юриспруденции пройден? Вопросы есть? Нет? Поехали дальше.

Экономика. Понимаете, макроэкономика от микроэкономики не сильно отличается.

Итак, чтобы было понятней, берём семью некого Владимира. Владимир зарабатывает 10 000 грн. У Владимира есть жёна, дочь и престарелые родители. Жена в декрете, получает от государства 800 грн в месяц на ребёнка. Родители на пенсии, каждый получает по 3 000. Суммарный доход семьи Владимира 16 800 гривен. 3 000 Владимир отдаёт за коммунальные услуги, 3 000 – пропитание, 1 000 – проезд, 1 000 – на медикаменты престарелым родителям, 800 гривен – кружки ребёнка, 3 000 – одежда, 3 000 – хоз.нужды, ну и остаток – непредвиденные расходы ( к цифрам не цепляйтесь, с потолка).

Но тут Владимир начинает обещать теще импланты зубные за 10 000 гривен в следующем месяце, жене – новый айфон за 30 000, тестю – марочный коньяк за 2 000. Если вы возьмёте калькулятор, то легко посчитаете, что Владимир или п*здит, или собирается брать в долг, под проценты, а с его расходной частью он его не погасит аж никак, или ему его сразу не дадут, ну или начнёт по ночам печатать деньги, до тех пор, пока его не посадят. Экспресс-курс по экономике пройден. Так, бл*ть, понятно? Или ещё больше разжевать?

Не будет повышения зарплат медикам. Неоткуда. Нет роста ВВП. Нет, и не предвидится. Нет дешёвых кредитов. МВФ сбежал, после того как ему не дали провести аудит ковидного фонда. Как и не было повышения зарплатам учителей до 4 000 долларов. И если учителя на это повелись, мне страшно, что они учат моего ребёнка.

Мля, маленькие мои зайчики, почему я вам это должна объяснять на пальцах? Почему? Почему Виктор Ляшко пишет у себя пост о повышении зарплат медикам, под постом летают лифчики и шапки: "ура, нам повысят зарплату". Люди, в бюджет этого года оно не заложено, понимаете? Нет на это денег. Поручить КМУ изыскать средства на следующий год- так написано в указе – хоспади, та в следующем году КМУ скажет: " не нашли" – и все.

Люди, ну обучайтесь, образовывайтесь, вас же имеют как детей в первом классе. И я в ужасе, что масса людей на это ведётся. Ведутся врачи, а потом эти же врачи нас лечат. Это же мрак. Мы же так никогда с этой ж*пы не вылезем.

P.S. В этом месте миллион фейспалмов.

Доклад окончен.

Если вы ничего из вышеизложенного не поняли, говорю просто: вас на*бывают в очередной раз.

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