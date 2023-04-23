Повестки разрешили вручать без привязки к месту жительства: юрист объяснил, что это значит

В Украине новые правила разрешают вручать повестки военнообязанным независимо от места пребывания на воинском учете и места постоянной регистрации. Теперь повестку можно получить не только в том регионе, где зарегистрирован воинский учет.

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Новшество появилось после того, как Кабмин принял постановление № 318 от 7 апреля 2023 года. Детали в комментарии "24 каналу" объяснил юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Он рассказал, что поправки в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки от 23 февраля 2022 года (внесенные постановлением правительства № 318) расширили полномочия ТЦК и СП. Теперь они осуществляют уведомления и призыв граждан:

– на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

– на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);

– на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

Юрист подчеркнул, что последнего уточнения в законодательстве раньше не было.

До этого повестки на блокпостах вручались по территориальному принципу, хотя это правило было довольно формальным. Их могли выписать тем, кто имеет постоянную регистрацию на территории, где работают соответствующие ТЦК и СП.

При этом мужчина призывного возраста, прибывший на новое место постоянного жительства, обязан в течение 7 дней встать на воинский учет. Тем, кто не сделал, тоже должны вручать повестки.

Однако возникала коллизия – нужно было доказать разницу между "постоянным проживанием" и "временным проездом". Этим моментом пользовались уклонисты.

Есть и другие последствия изменения Положения о ТЦК и СП. Раньше право составлять админпротокол в отношении нарушителя мог только его "родной" военкомат, сейчас – все, независимо от места регистрации фигуранта.

"Отныне, если лицу, состоящему на учете, к примеру, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание",– объяснил Юрчак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине военное положение и всеобщая мобилизация, которой подлежат военнообязанные мужчины 18-60 лет, продолжается от 24 февраля 2022 года.

– Кого в первую очередь будут забирать на службу в апреле 2023-го – читайте по ссылке.

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