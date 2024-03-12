Потеряли ориентир: в заснеженных Карпатах спасли двух туристов, заблудившихся из-за ухудшения погоды. Фото

В Карпатах заблудились двое туристов из Тернопольщины. Мужчины потеряли ориентир из-за ухудшения погоды – дождя, тумана и ограниченной видимости.

На помощь путешественникам пришли горные спасатели, сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Отмечается, что туристы двигались по "красному маршруту" – Черногорскому хребту между горами Ребра и Бребенескул Верховинского района.

Спасатели нашли туристов 1997 и 2000 годов рождения и сопровождали спасательный пост. Мужчины смогли согреться и продолжить движение самостоятельно.

Спасатели призвали туристов не рисковать своим здоровьем и жизнью и следить за прогнозами погоды перед тем, как отправляться в горы.

Напомним, в январе в Карпатах разыскивали гражданина Франции, который ушел на Говерлу и исчез. Спасатели обследовали направление Говерлянского водопада, проверили участок вдоль водопада до его начала и ряд других маршрутов.

В марте в Украинских Карпатах до сих пор лежит снег и держится зимняя погода.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, погода в Украине 12 марта будет облачной и дождливой в большинстве регионов. Синоптики прогнозируют дожди, иногда с мокрым снегом, и порывы ветра в западных и южных областях страны.

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