Пострадавшие от войны дети прошли профориентационные занятия на смене 'Блогера Кэмпа' Фонда Рината Ахметова

Каждая смена "Блогер Кэмп", организованная Фондом Рината Ахметова для пострадавших от войны детей, – это не только возможность оздоровиться и отдохнуть. Все изменения сопровождаются работой с психологом по преодолению травм войны и профориентационными мероприятиями. Как это происходит и почему важно? Объяснила Ольга Фролова, психология Фонда, кандидат психологических наук.

"Профориентация – это система мер, направленная на познание себя и соответствующий выбор будущей профессии. Это крайне важный выбор, потому что от него будет зависеть, насколько человек будет счастлив, успешен, реализован. Дети часто не знают или не понимают, чем хотят заниматься в жизни. Наша задача – помочь им определиться, опираясь на природные задатки, умения, желания, и в будущем получить профессию, по которой они могут себя реализовать", – рассказала Ольга.

"Блогер Кемп" всегда знакомит молодежь с миром профессий, расширяет мировоззрение, помогает узнать больше о том, чем можно заниматься. В частности, на весенней смене прошла интерактивная лекция-презентация гайда-плаката "10 шагов на пути к профессии своей мечты", разработанного специалистами Фонда.

"Это очень простая пошаговая инструкция: как не запутаться в мире профессий, как определить именно то, что нравится тебе, что актуально, популярно, как сделать выбор. Ценна ссылка на гайд относительно профориентации, где дети могут узнать больше, пройти профориентационные тесты. Они могут поделиться гайдом с родителями, что способствует взаимопониманию", – подчеркнула психологи.

По словам Ольги, дети благодарны за возможность разобраться, узнать себя. Психологи помогают им в интерактивном формате через вопросы, проектирование будущего: как ребенок себя в нем видит, чем занимается, как себя реализует и т.д.

"Сейчас мы говорим о формуле профессионального самоопределения, где на первом месте есть их „хочу". Помогаем определиться, чего они хотят, о чем мечтают. Важно, чтобы это „хочу" было именно их, не навязанное обществом, родителями, учителями. Далее проговорим компонент „могу": что им нужно для того, чтобы быть успешными, чтобы реализовать себя в той или иной деятельности. И обязательно говорим о рынке труда", – говорит Ольга Фролова.

Смена в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" продолжается – akhmetovfoundation.org

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.