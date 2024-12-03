Пострадавшие от ракетных обстрелов в Запорожье получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В результате вражеских атак по Запорожью многие дома существенно повреждены. Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр" гуманитарную помощь для жителей этих домов. Продовольственную помощь могут получить горожане, которые:

Видео дня

– пострадали в результате вражеских атак по Запорожью в течение осени 2024 года,

– зафиксировали последствия этих обстрелов в Департаменте социальной защиты Запорожья.

Фонд Рината Ахметова готов предоставить другие виды помощи пострадавшим – лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Также в "Зеленом центре" продолжают получать помощь вынужденные переселенцы льготных категорий.

С 2014 года Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.