'Дідух', 'святки', 'колядники': где правильно ставить ударения в рождественских словах. Видео

Во время празднования Рождества мы употребляем немало специфических слов, связанных с этим особым днем – "колядники", "дідух", "святки". Но уверены ли вы, что ставите в них ударения в соответствии с правилами украинского языка?

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Разобраться с ними решила помочь радиоведущая и блогер Ольга Багний. В своем TikTok она опубликовала ролик, в котором объяснила, как ставить ударения в словах, связанных с тематикой Рождества. Все эти варианты зафиксированы словарями украинского языка и считаются нормативными.

"Заметили? Я сказала "різдвЯні", а не "різдвянІ", потому что ударение в этом слове падает на "я": "різдвЯна ніч", – сказала Ольга.

Она также добавила, что дом на праздники украшает не "дІдух", а "дідУх". А еще мы ждем, что к нам в гости приедут не "колядникИ", а "колЯдники". "Ну и, наконец, все эти праздники мы называем не "свЯтки", а "святкИ", – подытожила блогер.

Итак, вот как правильно ставить ударения в праздничных словах:

різдвЯний;

дідУх;

колЯдники;

святкИ.

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