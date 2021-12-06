Постоянно ездил в горы: появились подробности о пропавшем в Карпатах туристе

Мужчина, поиски которого уже двое суток продолжаются в Карпатах, очень любит кататься на снегоходах и часто с друзьями ездил в горы. Живет экстремал на Закарпатье и имеет свою пекарню.

Об этом рассказала ТСН знакомая заблудившегося и волонтер Римма Митрак. По ее словам, это его любимый вид спорта и мужчина часто делился снимками из своих поездок в соцсетях.

"Он у нас на Закарпатье в Большом Березном имеет пекарню, очень хороший мужчина. Верим, что найдется", – отметила Митрак.

Напомним, вечером в субботу, 4 декабря, трое мужчин катались на снегоходах в районе долины Руна и, потеряв ориентир, заблудились. Двое их них уже вышли на связь, поиск еще одного продолжается. Поисково-спасательная операция проводится и в ночное время суток. К ней привлечены четыре горных поисково-спасательных отделения: 20 спасателей, 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на двух автомобилях. Они обследуют территорию в районе долины Руна и горную местность возле села Пашковцы.

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Спасатели уже нашли снегоход мужчины и обследуют территорию в его радиусе. Поиски осложняются из-за густого тумана.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом во время похода на Говерлу потерялся 6-летний ребенок. Полиция направила на его поиски все подразделения с привлечением службы спасателей и волонтеров. Мальчик был найден.