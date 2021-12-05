В Карпатах потерялись трое мужчин: одного из них до сих пор ищут. Видео
В Карпатах потерялись трое мужчин. Двое их них уже вышли на связь, поиск еще одного продолжается.
Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС. Поисково-спасательная операция проводится и в ночное время суток (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Вечером в субботу, 4 декабря, мужчины катались на снегоходах в районе долины Руна и, потеряв ориентир, заблудились.
На следующий день, 5 декабря, около 13:15 двое из них вышли на связь и сообщили, что они добрались на турбазу в селе Лумшоры.
Поиски еще одного продолжаются. К ним привлечены четыре горных поисково-спасательных отделения: 20 спасателей, 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на двух автомобилях. Они обследуют территорию в районе долины Руна и горную местность возле села Пашковцы.
Поиски осложняются из-за густого тумана.
Отметим, что в горах Австрии группу лыжников накрыла лавина. В результате происшествия, три человека погибли, еще пятерым удалось спастись.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье во время похода в горы из-за взрыва погибли двое мужчин. Еще четыре человека получили ранения.