В Карпатах потерялись трое мужчин: одного из них до сих пор ищут. Видео

В Карпатах потерялись трое мужчин. Двое их них уже вышли на связь, поиск еще одного продолжается.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС. Поисково-спасательная операция проводится и в ночное время суток (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вечером в субботу, 4 декабря, мужчины катались на снегоходах в районе долины Руна и, потеряв ориентир, заблудились.

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На следующий день, 5 декабря, около 13:15 двое из них вышли на связь и сообщили, что они добрались на турбазу в селе Лумшоры.

Поиски еще одного продолжаются. К ним привлечены четыре горных поисково-спасательных отделения: 20 спасателей, 4 единицы техники, а также 6 волонтеров на двух автомобилях. Они обследуют территорию в районе долины Руна и горную местность возле села Пашковцы.

Поиски осложняются из-за густого тумана.

Отметим, что в горах Австрии группу лыжников накрыла лавина. В результате происшествия, три человека погибли, еще пятерым удалось спастись.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье во время похода в горы из-за взрыва погибли двое мужчин. Еще четыре человека получили ранения.