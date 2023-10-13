Постановлением об изменении правил оформления гуманитарки Кабмин только создает ненужные трудности волонтерскому сообществу, – Яровая

С 1 декабря таможенное оформление гуманитарной помощи, а также товаров военного назначения и двойного использования, ввозимых в качестве гуманитарной помощи, будет осуществляться по новому порядку. Эти новые правила создадут преграды всем волонтерам, которые сейчас эффективно работают с потребностями как военных, так и гражданских.

Об этом в эфире радио NV сообщила волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

Соответствующее постановление Кабмина насчитывает 20 пунктов, которые, в частности, предполагают, что контроль и мониторинг распределения гуманитарной помощи будет осуществлять Нацсоцслужба. По мнению Яровой, волонтеров снова "пытаются посчитать".

“Выполнить все эти требования невозможно. Пусть кто-нибудь из Кабмина покажет, как все это сделать и волонтеры повторят. Гумпомощь, в частности, идет через раздел Генерального штаба. Только Генеральный штаб лучше всего знает, куда в настоящее время наиболее нужны машины, беспилотники, снаряды. Я как человек, который до сих пор оплачивает снаряды для беспилотников, не понимаю, как я должен пройти верификацию в этой системе. Отчитываться о передаче снарядов, вероятно, с наименованием воинских частей и местами их дислокации? И это все должно висеть в единой базе, а отслеживать это должна у Нацсоцслужбы", – отметила Яровая.

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Она подчеркнула, что волонтерское сообщество способно самоорганизовываться. Это люди, которые самостоятельно, без какой-либо мотивации со стороны государства, без какой-либо оплаты работают достаточно эффективно.

“У нас есть множество крутых волонтерских организаций. Нас с 2014 пытались загнать в какие-то рамки. Готова поспорить, что под это постановление не разработано ни программное обеспечение, ни электронные ключи, ничего", – уверена Яровая.

По словам волонтера, лучше всего, что в этой ситуации может сделать правительство – отменить постановление и не мешать волонтерам выполнять свою работу.