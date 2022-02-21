Посреди леса и без опознавательных знаков: ФСБ РФ показала фейковое видео ликвидации мифического украинского БТР в Ростовской области

Спецслужбы Российской Федерации опубликовали видео горящей военной техники, которая якобы принадлежит Вооруженным силам Украины. ФСБ ранее заявляла об уничтожении диверсантов, которые пытались проехать на бронетранспортерах в ОРДЛО.

Ролик горящего БТР опубликовал Telegram-канал Типичный Донецк. На уничтожающемся "трофее" не обнаружено ни одного опознавательного знака, что присуще российским войскам еще со времен оккупации Крыма в 2014 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пылающая бронетехника, якобы принадлежавшая украинской армии, находится в лесу. Судя по густой зелени вокруг, дело происходит отнюдь не в середине февраля.

Видео дня

Напомним, что российские пропагандисты сообщили о завершении спецоперации по предотвращению вторжения двух БТР ВСУ на территорию Южного военного округа РФ. Подобная новость вошла в список очередного вброса Кремля, который уже несколько дней ведет сильнейшую информационную атаку против Украины.

Ранее OBOZREVATEL передавал резкую реакцию Дмитрия Кулебы на участившиеся случаи роспропаганды, которая пытается дискредитировать Украину в глазах цивилизованного мира.