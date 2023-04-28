Посол Британии в Украине заявила, что ее друзьям в Умани пришлось бежать во время ракетных обстрелов РФ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что ее друзьям в Умани пришлось бежать из квартиры во время сегодняшней ракетной атаки России. Она подчеркнула, что все причастные к атаке должны понести наказание.

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Об этом дипломат написала в своем Twitter-аккаунте. Симмонс призналась, что российский террор страшнее, когда лично знаешь людей, от него пострадавших.

"У меня есть друзья в Умани, которым пришлось бежать из своей квартиры. Российские авиаудары минувшей ночью не должны ощущаться хуже других, но когда знаешь пострадавших людей это неизбежно. То, что справедливость придет за эти нападения, сейчас не утешает, но я держусь за это", – отметила она.

Стоит отметить, что во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани Черкасской области – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. Также прилет был по складским зданиям в городе. По состоянию на 15:30 28 апреля известно, что из-за действий страны-агрессора погибли 17 человек, многие пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 28 апреля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 04:00 взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве и Киеве, где работала ПВО.

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