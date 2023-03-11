Посмотрите на эту улыбку: появилось милое видео с вернувшимся домой защитником Украины

В сети появилось трогательное видео с вернувшимся домой защитником Украины и впервые за долгое время встретилось со своей семьей. Милая улыбка военного не может не растрогать.

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Соответствующее видео было опубликовано Государственной пограничной службой Украины. Там отметили, что Даниилу всего 20 лет.

С первых дней широкомасштабного вторжения он ушел добровольцем защищать Украину.

Юноша родом из Харькова, где и живет его семья. Сам защитник с собратьями выполняет боевое задание в Донецкой области. В коротком отпуске пограничник посетил своих родных, которые с нетерпением ждали его долгое время.

Увидев внука, бабушка не смогла сдержать слез радости. Сам Даниил тоже был безмерно счастлив, а с его лица не сходила улыбка.

Напомним, украинские пользователи с умилением комментируют новый видеоролик, который сняла мама маленькой девочки, которая встретила возвратившегося с фронта любимого дедушку. Малышка немедленно поднялась к мужчине на руки и категорически отказывалась его отпустить, чтобы он мог хотя бы раздеться и помыть руки с дороги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились кадры возвращения домой военного Вооруженных сил Украины. Это его первый отпуск с начала полномасштабного вторжения – неудивительно, что его родные не стали скрывать чувство радости и счастья.

Еще летом украинцы, не сдерживая слез, смотрели ролик, где воин без предупреждения появился на пороге родительского дома, вызвав родного человека неподдельные эмоции счастья и радостного волнения.

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