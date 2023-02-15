Не виделись 343 дня: сеть тронуло видео встречи защитника Украины с родными

В сети появились кадры возвращения домой военного Вооруженных сил Украины. Это его первое увольнение с начала полномасштабного вторжения, неудивительно, что его родные не стали скрывать чувства счастья.

Видео дня

Трогательный ролик с перрона вокзала опубликовала Яна Андрощенко на TikTok. Украинка популяризует видео, где украинские защитники встречаются с семьями и друзьями после многомесячного расставания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они не виделись 343 дня. Пусть в каждой семье произойдет такая встреча", – подписала автор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилосьтрогательное видео встречи защитника Змеиного с семьей спустя долгое время. Он десять месяцев находился в плену, но все таки вернулся домой.

А еще в прошлом году соцсети облетели кадры, на которых глава Дергачевского сельского совета Вячеслав Задоренко приехал в одно из освобожденных сел Харьковской области, где живет его мать. Чиновник вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать украинскую землю, поэтому для нее эта встреча стала настоящим подарком судьбы.