Не хочет отпускать: сеть тронуло видео встречи маленькой девочки с вернувшимся с фронта дедушкой

Украинские пользователи с умилением комментируют новый видеоролик, который сняла мама маленькой девочки, встретившая любимого дедушку, вернувшегося с фронта. Малышка немедленно взобралась к мужчине на руки и категорически отказывалась его отпустить, чтобы он мог хотя бы раздеться и помыть руки с дороги.

Видео дня

Видео стало практически вирусным и распространилось по патриотическим Telegram-каналам. Особенно трогательно, что дедушка с любовью и заботой обнимает малышку, ради будущего которой рискует собственной жизнью и здоровьем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ты так соскучилась, да? Ждала дедушку? Как же ты любишь дедушку..", – причитает мама девочки.

Сам дедушка ничего не говорит, он просто переживает самые счастливые моменты воссоединения со своей семьей. Пользователи социальных сетей целиком разделяют его эмоции, выражают сочувствие, восхищение и поддержку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились кадры возвращения домой военного Вооруженных сил Украины. Это его первый отпуск с начала полномасштабного вторжения - неудивительно, что его родные не стали скрывать чувства радости и счастья.

А еще летом украинцы, не сдерживая слез, смотрели ролик, где воин без предупреждения появился на пороге родительского дома, вызвав у родного человека неподдельные эмоции счастья и радостного волнения.

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