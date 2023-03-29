Послом Украины в Венгрии может стать ''профессор из окопов'' Федор Шандор, фото которого на передовой всколыхнуло сеть

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор, известный как "преподаватель из окопа", может стать послом Украины в Венгрии. После начала полномасштабного вторжения России он ушел на фронт, но в перерывах между боевыми дежурствами читал студентам лекции.

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О том, что президент Владимир Зеленский рассматривает такую возможность, первым сообщил на своем аккаунте в Twitter венгерский журналист Сабольч Паньи. Впрочем, он отметил, что окончательное решение еще не принято.

Издание hvg.hu с ссылкой на собственные источники также сообщило, что имя Шандора фигурировало в качестве возможного посла в Венгрии. Собеседники журналистов в дипломатических кругах сказали, что этот вопрос якобы обсуждали с украинскими коллегами.

Как пишет издание, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева ранее сказала, что Украина хотела направить дипломатическим представителем в Венгрию человека, который имеет венгерские корни и образование в области социальных наук.

В то же время конкретного имени нардеп не назвала.

По данным журналистов, в первую очередь ищут не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные отношения со страной, имеет хороший профессиональный опыт и способен вести серьезные переговоры. Решение якобы будет принято в ближайшее время.

Отметим, что посла в Венгрии у Украины нет. В 2022 году с этой должности уволили Людмилу Непоп.

Как известно, Федор Шандор после начала российского вторжения в Украину стал добровольцем и младшим сержантом 101 бригады ТрО. Весной сеть облетела фотография, на которой Шандорчитает студентам лекцию прямо из окопа. Он не бросил преподавательскую деятельность и договорился с командованием о графике, который позволяет ему совмещать службу и пары на двух факультетах.

Шандор работает преподавателем кафедры социальной работы УжНУ, а также директором "Карпатського центру полінгових досліджень" с 1998 года. Кроме того, он является директором общественной организации "Мой город – Ужгород", автором краеведческой литературы на 10 языках разных национальностей, организатором многих образовательных акций и конкурсов и заслуженным работником туризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады согласовали назначение министром образования и науки 50-летнего учителя, организатора образования и военнослужащего ВСУ Оксена Лесового. Он почти год защищает родную страну на фронте и одновременно дистанционно продолжает исполнять обязанности директора наццентра Малой академии наук.

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