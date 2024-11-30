Последствия были страшными: о каких катастрофах в Украине молчали власти СССР

Власть Советского Союза имела привычку долгое время замалчивать катастрофы, случавшиеся на территории его республик. Это коснулось и Украины, где десятки трагедий остались без внимания общественности из-за цензуры и желания власти избежать паники.

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Самой известной остается авария на Чернобыльской АЭС, однако список катастроф гораздо длиннее. OBOZ.UA предлагает узнать, какие трагедии долгое время умалчивали советские руководители.

Советская практика сокрытия информации о катастрофах имела трагические последствия для многих граждан. Отсутствие доступа к правде, умалчивание реальных рисков и неразглашение важных данных продолжают влиять на жизнь украинцев даже сегодня.

Куреневская трагедия

Одной из самых ужасных катастроф в Киеве стал прорыв дамбы в Бабьем Яру 13 марта 1961 года. Гигантская волна жидкой пульпы затопила 30 га территории, уничтожила промышленные здания, детский сад, больницы и частные дома. В общей сложности во время трагедии погибли 145 человек по официальным данным, хотя реальные цифры считаются значительно выше. Власти запрещали сообщать о катастрофе, поэтому большинство украинцев узнало о ней лишь впоследствии.

Эпидемия холеры

1970 Одесса стала эпицентром вспышки холеры. Уже через несколько дней после обнаружения первого случая десятки человек были госпитализированы, а сотни изолированы. Болезнь распространилась на соседние области, но в газетах об этом не упоминалось, а информация о количестве жертв остается неизвестной.

Первый в Украине ядерный взрыв

Первый ядерный взрыв на территории Украины произошел задолго до трагедии на Чернобыльской АЭС. Это событие, хотя и было засекречено советской властью, оказало значительное влияние на окружающую среду и здоровье людей, проживавших вблизи места взрыва.

Это был подземный ядерный взрыв, произошедший в 1972 году у села Крестище. Цель операции – остановить пожар на газовом месторождении, однако эксперимент не дал ожидаемого результата. Подобная операция прошла и в 1979 году на шахте "Юнком" в Донецкой области, где образовалась радиоактивная полость. Эта территория до сих пор несет радиационную опасность, особенно после того, как в 2021 году ее затопили из-за прекращения откачки воды.

Авария на станции Користовка

Железнодорожная катастрофа на станции Користовка, которая произошла 6 ноября 1986 года, является одной из самых больших железнодорожных катастроф в истории Украины. В результате лобового столкновения двух пассажирских поездов погибли десятки человек, а еще больше получили ранения.

Эта трагедия всколыхнула страну и стала предметом многочисленных обсуждений и расследований. Причиной крушения стал сон локомотивной бригады одного из поездов, что привело к нарушению правил движения и столкновения. О столкновении двух пассажирских поездов "Кривой Рог – Киев" и "Киев – Донецк" на станции Користовка, которое стало причиной гибели 44 человек и ранения более 100 пассажиров, советские СМИ умолчали, чтобы не портить торжества по случаю октябрьской революции.

Чернобыльская катастрофа

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва четвертого реактора и пожара произошел выброс огромного количества радиоактивных веществ в атмосферу, что привело к масштабному загрязнению больших территорий Украины, Беларуси и России.

Чернобыльская катастрофа – одна из величайших техногенных катастроф XX века. В ходе проведения эксперимента с проверкой системы безопасности четвертого энергоблока произошел взрыв реактора. Радиоактивное облако распространилось на большие территории Европы, загрязняя значительные площади сельскохозяйственных угодий и лесов. Тысячи людей были эвакуированы из зараженных зон, а миллионы подверглись воздействию радиации.

Последствия аварии ощущаются до сих пор: повышенный уровень заболеваний, генетические мутации и экологические проблемы.

Советские власти долгое время скрывали масштабы катастрофы, пытаясь сохранить свой авторитет и избежать паники среди населения. Лишь через несколько дней после аварии советские СМИ сообщили о случившемся, но масштабы катастрофы были значительно занижены. Настоящая правда о Чернобыле стала известна только после распада СССР.

Радиоактивная ампула в Краматорске

Еще одна трагедия, скрытая за железным занавесом. Радиоактивное заражение в Краматорске – это малоизвестное, но не менее трагическое событие, которое произошло в одном из панельных домов города в период с 1980 по 1989 годы. Это событие является ярким примером того, как советская система скрывала. информацию о техногенных катастрофах и их последствиях для здоровья людей.

Причиной заражения стала забытая в стене дома ампула с цезием-137, мощным источником гамма-излучения. В течение нескольких лет жильцы дома, особенно те, кто жил в квартирах, расположенных вблизи источника радиации, подвергались значительному облучению. Следствием этого явилось заболевание и преждевременная смерть нескольких людей, преимущественно молодых.

Как и в случае с Чернобылем, советские власти скрывали информацию о радиационных инцидентах, чтобы не вызвать панику и не испортить свой имидж.

Система радиационного контроля в СССР была недостаточно развита, что позволяло подобным инцидентам оставаться незамеченными в течение длительного времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о ряде катастроф, которые власти СССР скрыли под железным занавесом.

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