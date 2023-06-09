После жары Украину покроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на выходные, 10-11 июня

В субботу ожидаются осадки в половине регионов Украины. Не смотря на то, что в большинстве областей жарко, в воскресенье дожди пройдут уже по всей стране.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Также по всей территории Украины будет ощущаться сильный холодный ветер.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 10 июня, температура воздуха будет различаться в разных областях Украины. В западных областях ожидается от +20 до +23 °C, а в центральных, восточных, южных и северных регионах – от +26 до +29 °С.

Небольшое количество облачности без осадков прогнозируется только для Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областей. На остальной территории страны ожидаются умеренные дожди с грозами.

В воскресенье, 11 июня, всю Украину накроют дожди с грозами, синоптики также предупреждают о пронизывающем ветре. На западе, востоке и севере страны ожидается +19…+21 °С, в южных и центральных регионах воздух прогреется до +23…+25 °С.

Что касается столицы, то ночью без осадков, днем – кратковременный дождь и гроза.

Температура в Киевской области ночью +14...+19°, днем – +23...+28°.

10 июня в Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что во многих территориях Украины ожидается высокий риск метеорологических явлений.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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