После ряда скандалов ''Довженко-центр'' получил нового руководителя: уже возглавляла учреждение. Фото

В понедельник, 6 февраля, состоялся конкурс на должность генерального директора Национального центра Александра Довженко. Победительницей стала и.о.руководителя центра Елена Гончарук, являющаяся директором Музея кино.

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Это уже вторая победа Гончарук на конкурсе по избранию нового руководителя этого учреждения, по результатам первого конкурса ее кандидатура так и не была официально утверждена Госкино. О результатах конкурса сообщила в Facebook журналистка Лена Чиченина.

"Елена Гончарук снова победила на конкурсе на должность гендиректора Довженко-центра! 6 голосов. На втором месте Виктория Водка - 3 голоса. Один кандидат снялся в пользу Елены. Два других кандидата - без голосов. Но я готова к сюрпризам по-прежнему" , – написала журналистка.

О победе Гончарук сообщил также Довженко-Центр в своих соцсетях.

"Конкурс на должность Генерального директора Довженко-Центра выиграла Елена Гончарук! Снова. Поздравляем победительницу!" – говорится в сообщении.

Конкурс начался в понедельник, 6 февраля, в 10 часов утра. Сама Гончарук в ходе импровизированной "пресс-конференции" отметила, что результат стал для нее "неожиданным". В то же время она отметила профессионализм комиссии и то, что ее члены разбираются в киносфере.

"Недоверие вызывает то, что органы управления могут манипулировать конкурсами и, к сожалению, конкурс 2021 это подтвердил... Конкурсы были разработаны как демократическая процедура, поэтому если "хакать" еще и конкурсы, это уже слишком. Поэтому я решила пойти на него как на единственный, возможно, инструмент урегулировать отношения между органом управления и Довженко-Центром", – отметила и.о. руководителя института.

Теперь на очереди – подписание протокола комиссии и согласование его Госкино. Лишь потом с Гончарук заключат контракт как с гендиректором Центра – уже без приставки "и.о.".

Проведению конкурса 6 февраля предшествовал ряд скандалов. Так, второй этап заседания конкурсной комиссии должен был состояться 3 февраля в центральном корпусе "Киевнаучфильма". Однако перед самым началом заседания неизвестные сообщили о "минировании" здания "Госкино", а прибывшая на место после звонка "анонима" полиция перекрыла вход в сооружение.

Члены конкурсной комиссии и другие участники заседания около четырех часов ждали на улице завершения обследования здания саперами. Проводить заседание в другом помещении в "Госкино" отказались.

Вдобавок на днях против Елены Гончарук, которая в течение двух лет исполняет обязанности гендиректора Центра Довженко, внезапно открыли производство. О нем стало известно вечером 2 февраля, в преддверии запланированной даты проведения заседания.

По данным СМИ, основанием для открытия дела стали "материалы и акты проверок деятельности центра, которыми установлены нарушения законодательства в части публичных закупок, распоряжения государственными средствами и управления государственным имуществом". В качестве потерпевшей стороны журналисты со ссылкой на документ указали Госкино.

В то же время на сайте прокуратуры на вечер 2 февраля никаких сообщений об открытии производства не было.

Руководить Центром Гончарук начала после того, как победила на конкурсе на должность руководителя этого института в 2021 году. Однако результаты конкурса официально так и не были утверждены.

В августе 2022 года Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. А в ноябре сообщило, что Гончарук отстранена от исполнения обязанностей и.о. генерального директора. Вместо нее назначили временного нового и.о. – Юлию Каждан. Это назначение вызвало волну протестов, ведь новоназначенная руководительница занималась бухгалтерским учетом, основала кинологический центр, а также проводила консультации по гипнотерапии и психосоматике – однако не имела профильного опыта работы. В результате Каждан написала заявление об увольнении, на ее место назначили кинокритика Андрея Алферова – и он также не приступил к исполнению обязанностей.

21 декабря Госкино объявило новый конкурс на должность руководителя Довженко-Центра.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о подробностях скандала с реорганизацией Довженко-Центра. К нему, по данным СМИ, может быть причастен застройщик, который в 2008 году выкупил часть помещений на территории центра при условии осуществления инвестиций по капитальному ремонту фасада, утеплению и строительству современного фондохранилища. Однако инвестиционный договор не был подписан.

Также сообщалось, что в профильном парламентском комитете заявили, что "реорганизация" фильмофонда станет фактическим уничтожением Довженко-Центра. Еще летом Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины единогласно рекомендовал Госкино безотлагательно отменить скандальный приказ №100 о "реорганизации" Довженко-Центра.