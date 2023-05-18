После потери жены он сам воспитывал двоих детей: в боях за Бахмут погиб пограничник Геннадий Горшков. Фото

Вновь сражения под Бахмутом Донецкой области унесли жизнь достойного человека, мужчины, патриота Украины, бойца пограничной службы Геннадия Горшкова. 12 мая он получил смертельное ранение, от которого его двое детей остались круглыми сиротами.

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Трагическое известие сообщил мэр Измаила Одесской области, откуда Геннадий Горшков родом, Андрей Абрамченко у себя на Facebook. После смерти супруги украинский защитник оставался надежным главой семейства, любящим отцом.

"Он был для своей семьи и для окружающих ярким примером самопожертвования и преданности стране. Более всего он любил и ценил жизнь. После потери жены Геннадий сам воспитывал двоих детей, был заботливым и любящим отцом, сделал все, чтобы дети получили достойное образование", – рассказал глава горсовета в некрологе.

До войны Геннадий Горшков был инспектором пограничной службы первой категории, старшим инспектором отделения воздушной разведки и противодействия беспилотным летательным аппаратам отдела пограничной службы первого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

"Погибнет этот враг, пришедший в Украину. Измаильский городской совет и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким Геннадия Борисовича Горшкова в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о погибшем Герое останется в наших сердцах", – заключил Абрамченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях на Донетчине погиб молодой защитник со Львовщины Игорь Ванько. У героя совсем недавно родилась дочь, которая никогда не познакомится с папой, но всегда будет им гордиться.

12 мая вследствие артиллерийско-минометного обстрела позиций украинских военных на Харьковщине погиб житель Львовщины Никита Кузнецов. Дома его не дождалась большая семья – мама, две сестры, сын и племянник.

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